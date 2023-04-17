Son Dakika: Malatya'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.28'de meydana gelen depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 17, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-04-17
Saat:09:28:26 TSİ
Enlem:38.466 N
Boylam:38.022 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/yINE4gnkfR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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