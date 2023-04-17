Son Dakika: Malatya'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:39
Son Dakika: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre; Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 09.28'de meydana gelen depremin derinliği, 6.99 kilometre olarak ölçüldü.


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