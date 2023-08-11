Malatya'da deprem nöbeti... Parklarda sabahladılar

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:51

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı aileler dışarı çıktı. Depremin korkusuyla evlerine girmek istemeyen yurttaşlar sabahın ilk ışıklarını parklarda karşıladı.

Kent merkezindeki Sümer Parkı'nda ailesiyle sabahlayan Ramazan Benli, deprem nedeniyle eve giremediklerini söyledi.

"TEDBİR AMAÇLI BURADAYIZ"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde yakınlarını kaybettiğini anlatan Benli, "Deprem olduğu esnada parktaydık, oturuyorduk. Sarsıntının şiddetinden dolayı eve gidemedik, burada sabahladık. Daha önceki Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybımız olduğu için tedirgindik. Aileden 8 kişi kaybettik. Bugün de eve girmeyi düşünmüyoruz. Televizyondaki açıklamalara göre tedbir amaçlı bugün de buradayız" dedi.