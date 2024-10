Yoksul çocuklar okuldan uzaklaşıyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

Mersin sosyal politikalar ofisi genel koordinatörü Hacer Foggo, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunanların oranının yüzde 31 olduğunu vurgulayarak “yoksulluk onurlu ve özgür bir yaşam hakkını insanın elinden alır” dedi. Yoksulluğun politik bir sorun olduğunu belirten Foggo şöyle devam etti:

“Derin yoksulluk her bir bireyin her gün, o günün nasıl geçeceğini, ne yiyeceğini, kirasını nasıl ödeyeceğini, bazen nerede uyuyacağını, çocuğunun beslenme çantasına ne koyacağını, çocuğa içirecek sütü, eczaneden alması gereken ilacı, yaşlı ve yalnız olduğunda kendine nasıl bakacağını, kredi kartı borcunu, tohuma, fideye nasıl ulaşacağını düşünmektir.

Bu düşüncelerin durmaksızın çocuğundan yaşlısına her aile ferdinin zihninde dolas¸masıdır derin yoksulluk. Çünkü yoksulluk ve yoksunluk içinde yaşayan her insan ömrü boyunca ‘onurlu ve özgür’ bir yaşama erişmek için mücadele eder. Çünkü dünya ekonomisini yönetenlerin gelir dağılımı eşitsizliği üzerinden uyguladıkları politikalarla zenginleşmeleri, yoksul insanların onurlu bir hayat sürmesine izin vermez.”

‘MİRASTAN SORUMLUYUZ’

Yoksulluğu nesiller boyu devam ettiğine dikkat çeken Foggo, “Kendisi 14 yaş civarındayken ailesi yoksul olanlar, yetişkin olup evlendiklerinde de yoksulluk içinde yaşamaya devam ediyor ve bu oran yüzde 24.4. Bu utanç verici bir rakam. İşte bu rakam nesiller arası yoksulluğun devam ettiğinin de bir göstergesi. Bugün yoksul çocuk sayısı 7 milyon, ayrıca okul dışında kalan çocuk sayısı son bir yılda yüzde 38 arttı çünkü yoksulluk çocuğu eğitimden uzaklaştırıyor. Biz bu rakamların, bu istatistiklerin her birinin bir can ve bir çocuk olduğunun bilinciyle ve o her çocuğun yoklukla mücadele ederken çektiği acıları, yaşadığı travmaları duymadığımız, hissetmediğimiz, dokunmadığımız ve görmezden geldiğimiz sürece her birimiz bu çocukların yoksulluğu miras almasından sorumluyuz” diye konuştu.