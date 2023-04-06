Diyarbakır’da ağır hasarlı bina çöktü: Bina ve okul tahliye edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı’nın bir kısmı çöktü. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Bloku'nun bir bölümü kendiliğinden çöktü.
Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.
Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra gün içinde binanın yıkımı gerçekleştirileceği öğrenildi.
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