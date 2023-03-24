Son dakika... Malatya'da 5 katlı bina çöktü!
Son dakika haberi... Malatya'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi’ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.
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