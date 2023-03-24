Son dakika... Malatya'da 5 katlı bina çöktü!

Son dakika haberi... Malatya'da, depremde ağır hasar görünce boşaltılan 5 katlı apartman, kendiliğinden yıkıldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında 1 kişinin olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 15:37
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da ağır hasar gördüğü belirlenip boşaltılan Koyunoğlu Mahallesi’ndeki 5 katlı Sezer Apartmanı, bugün öğleden sonra kendiliğinden yıkıldı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri de enkazda, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı.


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