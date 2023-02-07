Malatya'da bir yıl önce yapılan bina çöktü

Malatya'da henüz bir yıl önce yapılmış bir bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü ve yan yattı. İlanda binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğu yazıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:58
Malatya'da bir yıl önce yapılan bina çöktü
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Kahramanmaraş merkezli 7.6'lık depremde Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan bir binada çökme yaşandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitede yer alan ve deprem sonrası yan yatan binanın internetteki ilanında deprem yönetmeliğine uygun olduğu yazıyor.

SATIŞ BEDELİ 2 MLIYON 850 BIN TL

28 Ocak tarihli ilanda binada yer alan bir evin satış bedeli 2 mliyon 850 bin TL olarak gözüküyor.


"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN"

Depremde çöken bina için ilan açıklamasında "Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup reyde temel 35/40 beton kullanılmış olup, tüm malzemeler 1. sınıf kalite ve işçilik ile tamamlanmıştır" yazıyor.




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