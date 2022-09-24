Malatya'da, fırtınayla birlikte beliren bulut, ilginç görüntüler oluşturdu

24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:18

Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi’nde belirli aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi.

Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.