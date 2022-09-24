Malatya'da, fırtınayla birlikte beliren bulut, ilginç görüntüler oluşturdu

Malatya’da görülen bulut ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 07:18
Malatya'da, fırtınayla birlikte beliren bulut, ilginç görüntüler oluşturdu
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Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi’nde belirli aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi.

Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.


Malatya Fırtına yağmur

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