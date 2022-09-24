Malatya'da, fırtınayla birlikte beliren bulut, ilginç görüntüler oluşturdu
Malatya’da görülen bulut ilginç görüntüler oluşturdu.
Yeşilyurt ilçesi Özalköyü Mahallesi’nde belirli aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak yağış sonrası çıkan fırtına ile birlikte aniden beliren bulutları görenler telefonuna sarılarak o anları görüntüledi.
Gökyüzünde bir süre bozulmadan kalan bulut, bölge sakinleri tarafından da merakla izlendi.
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