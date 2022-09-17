Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı. Öte yandan aramalarda 503 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 203 sentetik hap ele geçirildi.

AA
17 Eylül 2022 Cumartesi, 12:46
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler, operasyonlarda 88 gram metamfetamin, 5,94 gram sentetik kannobinoid, 503 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 203 sentetik hap, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 10 lira ele geçirdi, 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 7'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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