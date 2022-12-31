Hulusi Akar'dan 'Suriye ile ortak operasyon' mesajı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 09:23

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları zirvesine dair gazetecilere açıklamada bulundu.

İktidara yakın Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu, Akar'ın açıklamalarını köşesine taşıdı. Müderrisoğlu'nun aktardığına göre Hulusi Akar, bölgede teröre karşı Suriye ile ortak operasyon yapılma olasılığıyla ilgili soru üzerine "savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii" yanıtını verdi.

Akar'ın açıklamaları şöyle:

GÖRÜŞMENİN ÖZETİ: Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu vurguladık. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ettiğini vurguladık. Türk askerinin Suriye'de bulunma nedeni, PKK/YPG, DEAŞ vb. terör örgütleriyle mücadele ve kitlesel göçü önleme, bunu anlattık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini söyledik. Temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık.

11 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA: Geç olması çok doğal. Bunlar 'Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla görüşme gerçekleşti. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Taraflar görüşlerini söylediler. 'Biz, terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin toprak bütünlüğünüze katkı sağladık' dedik.



SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ: Suriyelilerin evlerine dönmeleri konusunda en önemli konu güven. Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri esas. Gelinen noktada, 'konuşalım, yol ve yöntemler bulalım' konusunda mutabık kalındı.

KARA HAREKATI: Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. 'Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız' diyoruz.

SURİYE İLE ORTAK OPERASYON: Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...

ÖSO'NUN GELECEĞİ: Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız.