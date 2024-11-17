Malatya’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yayınlanma: 17.11.2024 - 16:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 16:01

Feci kaza, saat 01.00 sıralarına Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, T.M.S. yönetimindeki 44 BG 133 plakalı halk otobüsü ile Tuğrul Aluçlu (39) idaresindeki 44 BE 575 plakalı otomobil çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.