Malatya’da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 01.00 sıralarına Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, T.M.S. yönetimindeki 44 BG 133 plakalı halk otobüsü ile Tuğrul Aluçlu (39) idaresindeki 44 BE 575 plakalı otomobil çarpıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Otobüs sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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