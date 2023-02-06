Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altında kaldı.
Malatya'da hasarlı binada kurtarma çalışması yapan ekiplerin çalışması sırasında bina çöktü.
Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'ndeki çöken binada arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, hasarlı bir binadaki kişinin yardım talebi üzerine buraya geçti.
Ekiplerin kurtarma çalışması sırasında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ekiplerin enkaz altında kalması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmalarına arama kurtarma köpeği de katıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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