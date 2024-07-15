Malatya'da iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerini kurşunladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:15
Malatya'da iş yerini kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada E.A'ya ait iş yerini, daha önceden aralarında ticaretten dolayı husumet bulunan M.O. ve C.Ş'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


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