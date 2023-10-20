Malatya'da iş cinayeti: Silindir makinesinin altında kalan işçi öldü
Malatya'da yol çalışması sırasında silindir makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi mevkisinde karayolu çalışması yapan silindir sürücüsü M.S. (48) aracın kapısının açılması üzerine düştü.
Silindir makinesinin üzerinden geçtiği M.S. ağır yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ekiplerince Yazıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. kurtarılamadı.
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