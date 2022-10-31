Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:24

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 iş yeri ve 3 eve operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde gümrük kaçağı 39 kilogram tütün, 53 bin 660 makaron, 1178 paket sigara ve 41 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.