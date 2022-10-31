Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen 5 iş yeri ve 3 eve operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Adreslerde gümrük kaçağı 39 kilogram tütün, 53 bin 660 makaron, 1178 paket sigara ve 41 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri, 8 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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