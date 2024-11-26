Malatya'da 'soğuk' can aldı: 100 küçükbaş donarak öldü
Malatya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile 100 küçükbaş hayvan donarak öldü. Yetiştiriciler sağ kalan küçükbaş hayvanlarını kurtarmak için donma tehlikesi geçirdi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kırsal bölgelerde hayvan yetiştiricileri büyük zorluk yaşadı.
Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde dağda küçükbaş hayvan sürüsünde 100 koyun öldü. Besiciler sürüden geriye kalan koyunları kurtarmak için donma tehlikesi geçirdi.
Yetiştiriciler uzun uğraşlar sonucunda kalan koyunlarını güvenli alana taşıyarak donarak ölmelerini önledi.
Etiketler: #Malatya
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