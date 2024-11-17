Malatya'da kazaya müdahale eden polisler TIR'ın altında kaldı

Malatya-Adıyaman karayolunda bir kazaya müdahale eden 2 trafik polisi, TIR'ın altında kaldı. Polisleri kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Malatya'da kazaya müdahale eden polisler TIR'ın altında kaldı
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:11

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bir TIR devrildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale ettikleri sırada saman balyası yüklü TIR'ın altında kaldı.

Bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polisi aracın altından çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #polis #Trafik #kaza

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