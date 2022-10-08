Malatya'da otobüse emanete bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı

Malatya'da, yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolinin içinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

DHA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:09
Malatya'da otobüse emanete bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde oluşturdukları uygulama noktasında otobüsü durdurup arama yaptı. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolide, 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, emanete veren kişinin yakalanması için Diyarbakır'da çalışma başlattı. 


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