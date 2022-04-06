Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
Malatya'da, ehliyetsiz sürücü Y.A.'nın (15) kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, akşam saatlerinde Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Y.A. yönetimindeki 44 ACS 110 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Osman D. yönetimindeki 01 KE 097 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.
Şerit ihlali sorucu meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüsü ile yanlarında bulunan Mehmet Ali G., Mehmet A. ve Esma Sultan K. yaralandı.
YARALILARIN DURUMLARI İYİ
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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