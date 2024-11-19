Malatya'da otomobil yayalara çarptı: Yaralılar var!

Merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Malatya'da otomobil yayalara çarptı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:58

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi Balkiraz Sokak'ta C.K.'nin kullandığı 35 HLC 70 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen kişilere çarptı.

Kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar N.K., N.K., K.Y., A.Y., H.Y., B.G., A.M. ve E.Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Etiketler: #kaza #Malatya #otomobil #yaralı

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