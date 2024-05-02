Malatya'da sağanak: İş yerleri ve caddeler suyla doldu

Malatya'da etkili olan sağanakta caddeler ve bazı iş yerleri su altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:41
Malatya'da sağanak: İş yerleri ve caddeler suyla doldu
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Malatya'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, kentte hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz etkiledi. Yağış ile kentte caddeler su ile dolarken, araçlar su birikintileri nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.

İnönü Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki kütüphaneyi su bastı. Yayalar yürümekte zorlanırken, bölgede biriken suların tahliye işlemleri için çalışma başlatıldı. Yağışın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 


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