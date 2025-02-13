Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:05

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akçadağ ile Yazıhan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İlçelerde belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 201 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Malatya #gözaltı #Operasyon

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