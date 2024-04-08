Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:31

Güncelleme: 08.04.2024 - 19:31

Gökçe Mahallesi'nde aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Z.T, S.D, E.T ve M.I. ile olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. tabancayla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.