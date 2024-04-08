Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 19:31
Malatya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Gökçe Mahallesi'nde aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Z.T, S.D, E.T ve M.I. ile olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. tabancayla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Mahallede jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

 


acil servis haberleri Malatya haberleri

İlgili Haberler

Mersin'de kadın cinayeti: Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta silahla vurarak öldürdü

Mersin'de kadın cinayeti: Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta silahla vurarak öldürdü
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Mercek-16' operasyonlarında 912 silah ele geçirildi, 959 kişiye işlem yapıldı
Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’

CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’
Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı

Son dakika… Niğde’de toprak altındaki patates deposu göçtü: 2 ölü 4 yaralı
İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!

Son dakika... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay maratonu: Başkanlığa talip dört isim var!
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP aleyhine çalışıyor' iddialarına yanıt: Akıl dışı bir şey
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!