Malatya’da silahlı saldırı: 2 yaralı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelileri kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan buldu.
Malatya'da akşam saat 19.20 sıralarında Paşaköşkü Mahallesi’nde iddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.G. ile R.S.’ye üç kişilik grup tarafından tabanca ile ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıslar yaralanırken, zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiğini belirledi. Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.
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