Malatya'da sır olay: 63 yaşındaki şahıs aracında ölü bulundu

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:25

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:26

Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde, saat 20.30 sıralarında Atilla U.’ya (63 ulaşamayan yakınları, kayıp başvurunda bulunmak üzere polis merkezine giderken şahsın aracının İsmet Paşa Caddesi girişinde park halinde olduğunu fark etti.

ÖLÜ BULUNDU

Atilla U.’nun sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde oturduğunu gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atilla U.’nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.