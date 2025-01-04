Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... Malatya'nın Darende ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Darende İlçemizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.35'te merkez üssü Malatya'nın Darende ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10.43 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende İlçemizde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup, depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 4, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Darende (Malatya)
Tarih:2025-01-04
Saat:10:35:33 TSİ
Enlem:38.42472 N
Boylam:37.47056 E
Derinlik:10.43 km
Detay:https://t.co/U5fvsrIJ9q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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