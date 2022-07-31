Malatya'da SMA hastası çocuk için stantta toplanan para çalındı
SMA hastası Emine Asya Kaya'nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için, 4 ay önce Malatya Valiliği onayıyla başlatılan yardım kampanyası için konulan stanttaki para çalındı. Güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polis şüpheliyi yakaladı.
Malatya’da Kaya ailesi tarafından SMA hastası Emine Asya Kaya için yürütülen bağış kampanyası kapsamında Kışla Caddesi'nde kurulan stantta gönüllülerin desteğiyle para toplanıyordu.
29 Temmuz Cuma akşamı stanttaki kutunun içerisinde bulunan para kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri görüntüleri inceledi, parayı çalan kişiyi tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalarken, çalınan yardım parası da aileye teslim edildi.
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