Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 22:49
Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.


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