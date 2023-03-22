Son dakika... Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 6.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-22
Saat:22:43:23 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.119 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/XLt8xkw9tN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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