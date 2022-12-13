Malatya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 14 tutuklama

13 Aralık 2022 Salı, 11:08

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Arama yapılan adreslerde 1 kilo 322 gram skunk, 28 gram metamfetamin, 325 gram esrar, 5 bin 159 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 TL ele geçirildi; 15 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.