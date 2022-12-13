Malatya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 14 tutuklama
Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen polis operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Arama yapılan adreslerde 1 kilo 322 gram skunk, 28 gram metamfetamin, 325 gram esrar, 5 bin 159 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 735 TL ele geçirildi; 15 şüpheli ise gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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