Malatya’daki akraba kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 32 yaşındaki askeri personel 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:16
Malatya’daki akraba kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı
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Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde 20 Haziran Perşembe saat 20.15 sıralarında meydana gelen olayda, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu Aydın Kazıcı (32) Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış, baba aynı gün hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisine devam edilen askeri personel olduğu belirtilen Aydın Kazıcı 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

R.K., A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alınırken R.K. tutuklanmış, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.


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