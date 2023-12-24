Prof. Dr. Naci Görür 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı: 'Proje yetersiz'
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda açıklanan olası İstanbul depremi için hazırlık projesini eksik bulduğunu açıkladı. Görür, "İstanbul depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım" dedi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından
iktidarın hayata geçirdiği “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” projesiyle ilgili
açıklamada bulundu.
Projenin yararlı ancak yetersiz olduğuna vurgu yapan Görür,
şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hükümetimizin yetkilileri ve Cumhur Başkanımız
‘Yüzyılın Dönüşümü, İstanbul’ uygulamasını başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımız,
bu toplantıda bizi umutlandıran çok doğru şeyler söylediler.
Depremin bu ülkenin en başta gelen gündemi ve sorunu olduğunu, depremi unutmamamız gerektiğini, aksi olursa her an 17 Ağustos ve 6 Şubat afetleri gibi felaketlerle karşılaşabileceğimizi söylediler. İstanbul’da kentsel dönüşümün üzerinde durdular, çok sayıda bağımsız bölümün dönüştürülmesi gereği üzerinde durdular. Bütün bunlar çok güzel, yararlı şeyler ama üzülerek söylemeliyim ki İstanbul’u depreme tamamen hazırlayacak şeyler değildir.”
“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK SADECE YAPI SORUNUYMUŞ GİBİ
SUNMAYALIM”
Hükümet yetkililerine seslenerek tavsiyelerde bulunan Görür,
şunları söyledi:
"Bir kentin deprem dirençli hale gelmesi demek
öngörülen büyüklükteki deprem veya depremleri minimum hasar ve can kaybıyla
atlatması demektir. Bunun için de kentin sadece yapı stoku ile değil tüm
bileşenleri ile depreme hazır olması gerekir. Yani kentin, yönetim anlayışı,
halkı, altyapısı, yapı stoku, ekosistem/çevresi ve ekonomisi depreme hazır
olmalıdır. Bunun en güzel örneği 6 Şubat depremlerini geçiren Güneydoğu’dur.
Kentlerin her bileşeninin tahrip olduğu bu yerlerde yapı stoku dirençli olsa normal yaşam olabilir mi? Belki can kaybı az olurdu ama bozulmuş ekosistem yine bizi telef edebilirdi. Onun için hükümet yetkililerinden rica ediyorum. İstanbul’u depreme hazırlamak sadece yapı sorunuymuş gibi sunmayalım. Asla yapı stokunu ve nüfusu artıracak şeyleri yapmayalım ve en önemlisi sanayiyi seyreltip Anadolu’ya taşıyalım."
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