Malatya'da deprem! AFAD açıkladı

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 21:37
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 10.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

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