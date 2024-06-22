Malatya'da deprem! AFAD açıkladı
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 10.96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-06-22
Saat:21:29:30 TSİ
Enlem:38.16167 N
Boylam:37.83444 E
Derinlik:10.96 km
Detay:https://t.co/Rr4U8WegWB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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