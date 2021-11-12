Malatya'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesi bugün saat 12.19'da bir depremle sarsıldı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde bugün saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre; deprem 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5,0 olarak duyurdu.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor" diye konuştu.
Arkadaşlar, öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya’da 4,8’lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli. Sevgiyle. pic.twitter.com/pFbw2z6aaK— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 12, 2021
GÖRÜR'DEN "RİSKLİ" AÇIKLAMASI
Malatya ve çevre illerde endişeye neden olan deprem hakkında Twitter'daki hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" ifadelerini kullandı.
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