Vinçle 'kablo hırsızlığına' 1 tutuklama

Gaziantep'te, vinçle gelip kurumun elektrik kablolarını keserek çalan, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilip yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:36
Vinçle 'kablo hırsızlığına' 1 tutuklama
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Şahinbey ilçesinde resmi bir kurumun elektrik kabloları çalındı. Yetkililerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin vinç ile gelip elektrik kablolarını keserek çaldıklarını tespit etti.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST KALDI

Şüphelilerin M.A. ve M.D.O. olduğu belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden M.A. tutuklandı, M.D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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