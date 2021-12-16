Maliye Bakanlığı ve BDDK'de görev değişiklikleri

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda görev değişikliklerine gidildi.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 01:45
Maliye Bakanlığı ve BDDK'de görev değişiklikleri
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt, Ekonomi Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

BDDK'DE ATAMA

Bir diğer atama kararında ise "Bakancılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Üyeliğine Mustafa Balcı, Üyeliğine Olcay Turan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 inci maddeleri gereğince atanmıştır" denildi.


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