Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 01:25
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları görevden alındı
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı; Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınmış, Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan, Bakan Yardımcılığına Yunus Elitaş, atanmıştır" ifadelerine yer verildi.


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