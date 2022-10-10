Malta bayraklı gemide zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 gemisinde zehirlenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy açıklarında demirde bulunan Malta bayraklı Sealion 1 isimli geminin tanklarında sızıntı oldu. Bu sırada aralarında gemi kaptanının da bulunduğu 5 kişi zehirlendi. Yardım talebinde bulunan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahalede bulundu. Kazada zehirlenen 5 kişi, ekipler tarafından gemiden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ahırkapı'da demirde bulunan ve tıbbi tahliye talep eden SEALION 1 isimli geminin tanklarında zehirlendiği bildirilen 5 kazazede, KEGM-6 hızlı can kurtarma botumuzca alınarak Ataköy Marina'da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı
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