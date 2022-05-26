Maltepe Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler
İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Maltepe Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ile personellerinde bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Rüşvet iddiasıyla yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Maltepe Belediyesi personellerinin de bulunduğu 19 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 20 Mayıs'ta Maltepe Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi.
Operasyonda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Maltepe eski Belediye Başkan Yardımcıları Haydar B. ile Melih M., eski Zabıta Müdürü Ahmet İ., mevcut Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaeddin İ. ve Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmaz C.'nin de bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerden Haydar B.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarım işleri müdürü, Melih M.'nin Maltepe Belediyesi'nde medya müdürü, Yılmaz C.'nin ise Zeytinburnu tapu müdürü olarak görev yaptığı kaydedildi.
Operasyonun devamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi.
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