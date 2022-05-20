Kadıköy Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 162 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile mühendislerin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 11:05
Kadıköy Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 162 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da, Salı günü aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları iddiasıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 zabıta, 6 bölge mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden 36’sı emniyetten serbest kalırken geri kalan 162 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından savcı karşısına çıkacak.


Kadıköy Belediyesi Operasyon

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