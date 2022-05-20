Kadıköy Belediyesi'ne yapılan operasyonda yeni gelişme: 162 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul’da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile mühendislerin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da, Salı günü aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları iddiasıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda 48 zabıta, 6 bölge mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden 36’sı emniyetten serbest kalırken geri kalan 162 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından savcı karşısına çıkacak.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı
- AKP'yi üzecek haber