Maltepe D-100'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Maltepe, D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, motosiklete çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:01
Maltepe D-100'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, saat 23.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EJ 3837 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, motosiklet otomobil ve bariyerler arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlar olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Ambulans haberleri Maltepe haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Maltepe'de 'kaçak sigara' operasyonu

İstanbul Maltepe'de 'kaçak sigara' operasyonu
Maltepe Belediye Meclisi'nde 'Gezi' tartışması: AKP grubu salonu terk etti

Maltepe Belediye Meclisi'nde 'Gezi' tartışması: AKP grubu salonu terk etti
Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olmuştu: O mimarın cezası belli oldu

Maltepe'de 4 işçinin ölümüne neden olmuştu: O mimarın cezası belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler