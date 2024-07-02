Maltepe Belediye Meclisi'nde 'Gezi' tartışması: AKP grubu salonu terk etti
Maltepe Belediyesi meclis toplantısında 'Gezi Parkı Direnişi' tartışması yaşandı. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in Gezi eylemleri için 'direniş' demesi üzerine AKP grubu 'tepki' olarak toplantı salonunu terk etti.
Maltepe Belediye Meclisi'nin 1 Temmuz'daki birleşimine 'Gezi' tartışması damga vurdu.
Meclis toplantısında açılış konuşması yapan CHP'li belediye başkanı Esin Köymen, Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenleri anarken yaşananlardan "direniş" diye söz etmesi, AKP grubunu rahatsız etti.
AKP grubundan Kamil Karabak, Köymen'e Gezi eylemlerinin direniş değil "kalkışma" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Köymen ise Karabak'a "Gezi direnişini anmaya devam edeceğiz. Gezi kalkışma değil direniştir. Türkiye'deki antidemokratik uygulamaların tamamına karşı bir direniştir. Nokta" diyerek yanıt verdi.
Bu sözler üzerine AKP grubu meclis toplantısı terk etti.
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