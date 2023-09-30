Maltepe'de 4 dakikada 4 milyonluk soygun!

Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi kepengi kırarak içeri girdi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:29
Maltepe'de 4 dakikada 4 milyonluk soygun!
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında iddiaya göre, bir araçla pasaj içerisindeki kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi kepengi kırarak içeri girdi.

Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar dükkanda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı. O sırada çevrede bulunan bekçiler, hırsızların peşinden koştu.

Hırsızlar geldikleri araca binip kaçtı. Bekçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN KUYUMCUYA GİRME ANLARI KAMERADA

Hırsızların kuyumcuya girip kaçtığı anlar pasaj içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar kepengi kırarak kuyumcu dükkanına giriyor.

 Altınları alarak kaçan hırsızların bir altın kutusunu da yere düşürdükleri görülüyor. Durumu fark eden bekçilerin de hırsızların arkasında koştukları görüldü.  


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