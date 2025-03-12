Maltepe’de AVM önünde bıçaklı kavga! Şüpheli paketi bildiren müşteriye saldırdılar

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:30

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:30

Maltepe’de bir alışveriş merkezinin önünde şüpheli paket taşıdığı öne sürülen iki kişi ile bir müşteri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, bir müşteri güvenlik görevlilerine başvurarak iki kişinin şüpheli bir paket taşıdığını bildirdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, belirtilen kişileri durdurarak kontrol etmek istedi. Ancak şüpheliler küfrederek tepki gösterdi ve alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı.

Dışarıda da tartışmaya devam eden iki kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini güvenliğe şikayet eden müşteriyi fark etti. Şüpheliler, müşteriye saldırarak bıçakla kolundan yaraladı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ambulansta pansuman yaparken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.