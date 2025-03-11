Taşlı, sopalı, silahlı arazi kavgası! Diyarbakır'da aileler birbirine girdi: 1’i ağır, 5 yaralı
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.
Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde öğle saatlerinde, Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı.
YARALILAR VAR
Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durum ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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