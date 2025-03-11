Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı...
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:20

Husumetli Gül ve Polat ailelerinin fertleri arasında Esmerçayı Mahallesi'nde çıkan tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, Bayram Polat (61), Halil Polat (43), Ramazan Gül (63), Veysi Gül (27), Cafer Kıran (33) ve Halil Kıran (63) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kavga

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Valilik açıkladı: Şanlıurfa'da 7 'hayvan hırsızı' yakalandı

Valilik açıkladı: Şanlıurfa'da 7 'hayvan hırsızı' yakalandı
Şanlıurfa'da acı olay... Kepçenin altında kaldı, feci şekilde can verdi!

Şanlıurfa'da acı olay... Kepçenin altında kaldı, feci şekilde can verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler