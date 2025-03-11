Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Husumetli Gül ve Polat ailelerinin fertleri arasında Esmerçayı Mahallesi'nde çıkan tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.
6 KİŞİ YARALANDI
Kavgada, Bayram Polat (61), Halil Polat (43), Ramazan Gül (63), Veysi Gül (27), Cafer Kıran (33) ve Halil Kıran (63) yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #kavga
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