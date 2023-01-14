Maltepe'de feci kaza... 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 09:40

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 09:44

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 HE 7071 plakalı otomobil, Gülsuyu sapağında, soğan yüklü 34 ED 5281 plakalı minibüse arkadan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi sonrası normale döndü.