Maltepe'de cadde ve alt geçit göle döndü!

Maltepe'de bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve alt geçit göle döndü. Cadde yağıştan dolayı araç trafiğine kapandı.

DHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 17:42
Maltepe'de cadde ve alt geçit göle döndü!
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı.

Cadde ve alt geçit göle göndü. Araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı.

Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak açmaya çalıştı.

Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.


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