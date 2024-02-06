Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alev aldı...

Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yakında bulunan Maltepe Belediyesi'ne ait su tankeriyle de müdahale edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:27
Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alev aldı...
Abone Ol google-news

Maltepe, Cevizli Mahallesi, Yavuz Selim Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı 2 katlı konteynerde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına ilk olarak tesisin yakınında bulunan su tankeriyle belediye ve tesis çalışanları müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 2 katlı konteyneri söndürmek için çalışma başlattı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yanan konteynerler, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamera görüntülerine de yansıdı. 2 katlı konteyner kullanılamaz hale gelirken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


İlgili Haberler

Tuzla'da yangın paniği: 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı!

Tuzla'da yangın paniği: 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı!
Eskişehir'de yangında 63 küçükbaş hayvan öldü

Eskişehir'de yangında 63 küçükbaş hayvan öldü
Dışişleri Bakanlığı: Şili'de yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Şili'de yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyuyoruz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon