Maltepe'de panik anları: Motokurye otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Maltepe, D-100 Karayolu'nda orta şeritte ilerleyen motokurye, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde hâkimiyetini kaybederek düştü. Motokurye, arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:20
Maltepe'de panik anları: Motokurye otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Korkutan kaza, dün saat 12.00 sıralarında, D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, yolun orta şeridinden ilerleyen motokurye, yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde hâkimiyetini kaybederek motosikletiyle beraber düştü. O sırada sol şeritten ilerleyen otomobil sürücüsü, ani fren yaparak durdu.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anları ise arkadan gelen bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. 


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