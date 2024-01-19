Motokuryelerden 'Yunus Emre Göçer' protestosu!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 14:59

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:27

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a, yargılandığı davada 27 bin 300 TL adli para cezası verilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Son olarak motokuryeler, Göçer'in ölümüne neden olan Mahmud'a verilen para cezasını protesto etti.

Motokuryeler, motorlarının arkasına “Bu kuryenin canı 27300 TL” ifadelerini yazdı.

NE OLMUŞTU?

Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlunun yargılandığı davada karar 16 Ocak'ta açıklanmıştı.

Mahkeme, sanık Mohamed Hassan Shaikh Mohamud'un, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Ancak cezaya 'iyi hal' indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay'a indiren mahkeme, bunu da 27 bin 300 tl adli para cezasına çevirdi.