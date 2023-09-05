Maltepe'deki orman yangınına ilişkin yeni gelişme

Maltepe'de çıkan yangın sırasında polis ekipleri tarafından ormanlık alanda görülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 00:51
Maltepe'deki orman yangınına ilişkin yeni gelişme
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktıktan sonra itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangın sırasında çevrede araştırma yapan polislerce ormanlık alanda 2 kişi tespit edildi.

Biri yabancı uyruklu kadın 2 şüpheli, ormanlık alana izinsiz giriş gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin yangınla ilgilerinin olup olmadığı araştırılıyor.

 

 

 


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Maltepe Yangın ormanlık alan Orman Soruşturma

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